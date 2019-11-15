Российская военная полиция заняла бывшую базу ВС США в Кобани

Военная полиция Минобороны России взяла под охрану аэродром и территорию американской военной базы близ Кобани на севере Сирии, сообщил старший инспектор российской военной полиции.

«Подразделение [российской военной полиции] приступило к охране аэродрома и территории военной базы, организовав патрулирование по периметру и боевое охранение на оборудованных огневых позициях. В настоящее время саперы проверяют объект на отсутствие взрывоопасных предметов», – передает ТАСС слова полицейского.

«Неизвестно, какие ловушки и сюрпризы могли оставить бывшие хозяева», – отметил старший инспектор.

Оставленная в спешке инфраструктура подтверждает, что американские войска планировали надолго обосноваться в Сирии. На территории остались оборудованные кондиционерами модули для комфортного проживания, автономная система энергообеспечения, мобильные гигиенические комплексы, рассчитанные на обслуживание около сотни человек, и даже зал для фитнеса с тренажерами. В модулях также остались книги, диски с фильмами («Касабланка», «Джерри Магуайр», сериал «Во все тяжкие»).

Начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Сергей Жмурин сообщил, что российские военные начали «разворачивать отделение центра примирения в населенном пункте Метрас, который будет решать задачи помощи возвращения к мирной жизни». «Начинаем осуществлять гуманитарную помощь, оказывать медицинскую помощь жителям и возвращать их к мирной жизни», – добавил он. В ближайшее время здесь разместится центр выдачи гуманитарной помощи для местных жителей.

В среду американские военные спешно покинули территорию базы и полевой аэродром с грунтовой взлетной полосой в районе населенного пункта Метрас на севере сирийской провинции Алеппо. После этого вертолеты армейской авиации ВКС России оперативно перебазировались на аэродром, чтобы предотвратить попытку нанести авиаудар по взлетно-посадочной полосе. На земле под охрану важный объект взяли подразделения военной полиции. Объект перешел под контроль правительственных сил Сирии.

В четверг стало известно, что США окончательно вывели войска из сирийского Кобани. В тот же день в аэропорт Эль-Камышлы на севере Сирии перебросили зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С» для прикрытия российских боевых вертолетов, перебазированных с авиабазы Хмеймим.

Напомним, 7 ноября российские вертолеты провели первое патрулирование на северо-востоке Сирии.

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