США окончательно вывели войска из сирийского Кобани

Соединенные Штаты завершили вывод войск из сирийского города Айн-эль-Араб (Кобани) на границе с Турцией, сообщил телеканал «Аль-Арабия».

Большая часть американских сил покинула район города Кобани еще 7 ноября.

16 октября была полностью ликвидирована военная база коалиции США под Кобани, передает ТАСС.

До этого в Пентагоне заявили, что в Сирии остается 500-600 военных. При этом военное присутствие в САР американцы сохраняют для «защиты» нефтяных месторождения.

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