Российские вертолеты провели первое патрулирование на северо-востоке Сирии

Вертолеты ВС России провели первое патрулирование на северо-востоке Сирии в рамках выполнения российско-турецкого меморандума, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

турецкого меморандума о взаимопонимании принятого 22 октября», передает ТАСС.

«Силами армейской авиации осуществлено воздушное патрулирование по маршруту аэродром Квайрес, населенный пункт Айн-Иса, населенный пункт Ракка, вдоль водохранилища Асада, аэродром Квайрес», – сообщил руководитель Центра.

Российская военная полиция продолжала патрулирование по маршруту Айн-Иса – Алау – Телль-Эм – Самен-Хазима, добавил Боренков.

Напомним, во вторник Минобороны России объявило о завершении второго совместного российско-турецкого патрулирования на севере Сирии. Министр обороны Сергей Шойгу констатировал, что российско-турецкий меморандум по Сирии реализуется не без труда, однако это единственный способ сохранить суверенитет республики.

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