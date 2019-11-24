Детский омбудсмен Украины попал в серьезное ДТП

Министерство внутренних дел Украины подтвердило сообщения СМИ о том, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП.

Как сообщил в Facebook замглавы МВД Украины Антон Геращенко, происшествие произошло под Киевом, Кулеба находился за рулем автомобиля. По его словам, водитель микроавтобуса Volkswagen «допустил столкновение» с Toyota под управлением Кулебы.

Оба водителя, а также двое пассажиров Toyota были госпитализированы.

По данным украинские СМИ, состояние Кулебы, а также одного из пострадавших в ДТП его детей, оценивается как тяжелое.

Кулеба занимал должность уполномоченного президента Украины по правам ребенка с 18 декабря 2014 года по 19 мая 2019 года при пятом президенте страны Петре Порошенко. Действующий президент страны Владимир Зеленский 1 июня вновь назначил Кулебу на эту должность.