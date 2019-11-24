«Аэрофлот» отреагировал на смерть пилота самолета Москва – Анапа

У скончавшегося пилота не было противопоказаний по медицинским показателям для выполнения полета, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот».

«Накануне рейса Москва – Анапа 24 ноября пилот прошел обязательный медосмотр, никаких проблем со здоровьем врачами выявлено не было», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

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В «Аэрофлоте» добавили, что пилот в декабре 2018 года и через полгода, в 2019 году, проходил врачебно-летную экспертную комиссию (ВЛЭК), в рамках которой определяется годность по состоянию здоровью к летной работе. Пилот был признан годным и допущен к выполнению полетов.

Подчеркивается, что к состоянию здоровья пилотов гражданской авиации в России предъявляются одни из самых жестких требований в мире.

Ранее стало известно, что пассажирский самолет экстренно приземлился в Ростове-на-Дону из-за резкого ухудшения самочувствия второго пилота. Его передали бригаде скорой помощи, но спасти мужчину медикам не удалось. Мужчина умер от сердечного приступа.

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