Названа причина смерти пилота самолета Москва – Анапа

Второй пилот самолета «Аэрофлота» Москва – Анапа, экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону, по предварительным данным, умер от сердечного приступа, сообщил источник в экстренных службах Ростовской области.

«Предварительная причина – сердечный приступ», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что пилот был 1970 года рождения.

Ранее стало известно, что пассажирский самолет экстренно приземлился в Ростове-на-Дону из-за резкого ухудшения самочувствия второго пилота. Его передали бригаде скорой помощи, но спасти мужчину ростовским медикам не удалось.

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