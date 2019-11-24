Полицейский спас трех детей из горящего аварийного дома в Югре

Лейтенант полиции ОМВД по городу Нягани в ХМАО Владимир Александров спас троих детей и двоих взрослых, случайно оказавшись на месте пожара, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Участковый уполномоченный ОМВД России по г. Нягани лейтенант полиции Владимир Александров совершал плановый обход территории. Он заметил густой дым над одним из строений и бросился на помощь людям. Подбежав к пылающей постройке, полицейский услышал крики и выбил дверь. Трое детей и двое взрослых были спасены», – приводятся слова Ирины Волк на сайте МВД.

Уже после этого хозяйка бросилась обратно, чтобы достать документы на переселение из ветхого жилья, которые лежали в горящем шкафу. Бумаги она нашла, однако выйти на воздух у нее не хватило сил.

«Участковый вынес женщину из пламени, прикрываясь бушлатом. Благодаря грамотным, своевременным и самоотверженным действиям сотрудника полиции люди были спасены», – сказала Волк.