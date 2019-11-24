В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

Материнский капитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), который выдает эти сертификаты.

В настоящее время сумма выплат составляет 453 тыс. 26 рублей, сообщили «Российской газете» в ПФР.

Представитель ПФР рассказал, что если родители не использовали сертификат, им могут компенсировать всю сумму. В случае, если часть средств была, например, получена в виде ежемесячных выплат, компенсируется остаток по счету.

Родители могут получить сертификат после рождения или усыновления второго и последующего ребенка.

Материнский капитал можно использовать для улучшения жилищных условий, формирования пенсии мамы, а также для покупки товаров и услуг для интеграции в общество детей-инвалидов, напомнили в Пенсионном фонде.

С 2018 года семьи с невысокими доходами могут получать с сертификата ежемесячную выплату. В будущем маткапитал можно будет также использовать для строительства дачи.

В 2020 году размер выплат по этой программе составит 466 тыс. рублей. Для этого в бюджет ПФР заложено около 325 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022 год заложены средства на выплату материнского капитала семьям, в которых второй ребенок родится до конца 2021 года.

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