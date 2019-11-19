Стало известно, кто получит материнский капитал в 2022 году

В бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022 год заложены средства на выплату материнского капитала семьям, в которых второй ребенок родится до конца 2021 года, сообщает пресс-служба ведомства.

В фонде сообщили, что «по действующему законодательству второй ребенок в семье действительно должен появиться до конца 2021 года, при этом распорядиться средствами семья может и позже этого срока», передает РИА «Новости».

Таким образом, «в 2022 году средства заложены на все те же направления, которые предусмотрены программой».

По данным Минтруда, озвученным замминистра Алексеем Вовченко в конце октября, средствами маткапитала воспользовались 7 млн 200 тыс. семей или 76% от тех, кто имеет право на получение сертификата.

В июле спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что рассчитывает на продление программы по предоставлению материнского капитала до 2025 года.

Затем глава Минтруда Максим Топилин заявлял, что вопрос продления программы еще не обсуждался.

Напомним, программа маткапитала начала действовать в России с 2007 года, ранее ее продлили до конца 2021 года. Сертификат выдают за рождение второго или последующих детей.

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