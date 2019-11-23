Российский сериал «Трудные подростки» набрал более 20 млн просмотров

Сериал «Трудные подростки», вышедший эксклюзивно на онлайн-сервисе more.tv 24 октября, стал одним из самых популярных интернет-проектов среди молодой аудитории. Проект трижды оказывался в трендах YouTube, а шестая серия уверенно заняла первую строчку.

Восемь серий молодежной драмы, показ которой состоялся не только на more.tv, но и в сообществе сервиса в социальной сети «Вконтакте» и YouTube, уже собрали более 20 млн просмотров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Трудные подростки – редкий случай сериала, который за три недели стал хитом среди молодой интернет-аудитории и уже обрел лояльную армию поклонников. Мы рады видеть его в линейке more originals и рассчитываем на продолжение», – отметил генеральный директор more.tv Денис Горшков.

1 декабря в подписке на more.tv выйдет полная режиссерская версия сериала без цензуры.

По сюжету сериала популярный футболист Антон Ковалев (Никита Волков), отсидевший два года в тюрьме за пьяный дебош в кафе, выходит на свободу. Проступок перекрыл успешную карьеру Ковалева, который ранее был капитаном сборной России. Репутация «сбитого летчика» не позволяет ему продолжить любимое дело и получить престижную работу. Некогда воспитывавший Антона глава центра трудных подростков Герман (Александр Лыков) предлагает ему место в центре, чтобы подготовить непростых ребят к местной Олимпиаде. От безысходности Ковалев соглашается на предложение, но даже не представляет, насколько сложно будет найти общий язык с ребятами и какое важное место они могут занять в его жизни.

Режиссером проекта стал Рустам Ильясов. Продюсерами сериала выступили Дмитрий Лунев, Борис Мокроусов и Наталья Голодова. Креативными продюсерами – Алексей Воробьев и Екатерина Матвиенко. За идею и производство отвечает кинокомпания PROSPECT.

Главные роли в сериале исполнили Никита Волков и Александр Лыков. Педагогов центра трудных подростков сыграли Григорий Калинин и Вильма Кутавичюте. Учеников сыграли молодые актеры Виталий Андреев, Глеб Калюжный, Владимир Гарцунов, Анастасия Крылова, Тимофей Елецкий, Мила Ершова, Алена Швиденкова и дебютант Святослав Рогожан, студент Мастерской Константина Райкина.

Линейка more originals – это эксклюзивные сериалы и шоу, созданные специально для онлайн-сервиса more.tv. 7 ноября на сервисе состоялась премьера шоу «Стендап Андеграунд» от Александра Незлобина и Сергея Светлакова. В производстве уже находится несколько проектов. Среди них драмеди «Чики» режиссера Эдуарда Оганесяна с Ириной Горбачевой и первый сериал Федора Бондарчука «Псих» по сценарию Паулины Андреевой с Константином Богомоловым, Олегом Меньшиковым, Еленой Лядовой, Розой Хайруллиной, Ксенией Раппопорт в главных ролях.