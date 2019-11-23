Украинский бизнесмен назвал проблему страшнее коррупции

Киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд рассказал о проблеме, которая представляет большую опасность, чем коррупция на Украине.

В эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» он заявил, что такой проблемой является массовый выезд украинцев за границу. Страну покидают специалисты и наиболее активные люди, которые могли бы строить государство, передает РИА «Новости» слова Меламуда.

Аргумент о том, что украинцы присылают домой миллиарды долларов, Меламуд назвал смешным, поскольку эти деньги лишь помогают поддерживать экономику.

По словам бизнесмена, покинувшие Украину граждане начинают привыкать к жизни в том государстве, где они работают, затем они перевозят туда и свои семьи.

По мнению самих украинцев, массовый отток граждан за рубеж является самой актуальной угрозой для страны.

По данным министерства финансов Украины, около 18% трудоспособного населения страны выехало на заработки за рубеж. По их оценке, за границей находятся 3,2 млн украинцев.

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