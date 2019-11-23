Лавров встретился с объявившим Россию врагом испанским министром

В японской Нагое состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств России и Испании Сергея Лаврова и Жозепа Борреля.

В Японии проходит министерская встреча G20, передает РИА «Новости».

Боррель – кандидат на пост главы дипломатии ЕС.

Также Лавров провел переговоры с главой МИД Китая Ван И, который заявил, что необходимо «должным образом планировать контакт на высшем уровне к празднованию 75-летия победы во Второй Мировой войне».

Кроме того, в российской делегации заявили, что планируется встреча Лаврова с кандидатом на пост американского посла в России Джоном Салливаном.

В мае Боррель заявил, что Россия якобы представляет угрозу для Европы и является «старым врагом».