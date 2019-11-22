Глава МИД Японии назвал цель предстоящего визита в Москву

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги рассказал о планах в ближайшее время посетить Москву, чтобы обстоятельно обсудить вопросы мирного договора с Россией.

«Я бы хотел в скором времени посетить Россию и провести обстоятельные дискуссии, в том числе и переговоры по мирному договору», – приводит его слова РИА «Новости».

Мотэги сказал об этом на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым в рамках совещания руководителей внешнеполитических ведомств стран G20.

Глава российского внешнеполитического ведомства со своей стороны отметил, что Москве и Токио необходимо сделать шаги по выведению отношений на качественно новый уровень.

«Самое главное сейчас – наладить такой процесс нашего сотрудничества, который позволит вывести отношения на качественно новый уровень по всем без исключения областям, включая экономическую и внешнеполитическую», – сказал Лавров.

Как отметил глава МИД, Москва искренне хочет решить все разногласия с Токио, включая вопрос о мирном договоре.

Ранее стало известно, что новый глава МИД Японии Тосимицу Мотэги посетит Россию с первым визитом во второй половине декабря. В конце октября курировавший отношения с Россией министр экономики Японии подал в отставку.

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