Новый глава МИД Японии собрался в Россию

Новый глава МИД Японии Тосимицу Мотэги посетит с первым визитом Россию во второй половине декабря, сообщил заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов.

По словам замминистра, стороны находятся «на конечном этапе согласования», «даты еще не объявлены, но это, скорее всего, будет вторая половина декабря», передает ТАСС.

«Министры [иностранных дел России Сергей Лавров и Японии Тосимицу Мотэги] обсудят весь спектр двусторонних отношений – политическую, экономическую повестку, взаимодействие на международной арене и, в том числе, вопросы заключения мирного договора и совместной хозяйственной деятельности», – сообщил Моргулов.

В то же время дипломат констатировал, что «сохраняются принципиальные расхождения в подходах сторон к заключению мирного договора». «К сожалению, пока эти принципиальные расхождения не преодолены. Без этого дальнейшее продвижение в переговорном процессе очень затруднительно», – отметил Моргулов, заверив, что «работа будет продолжена в соответствии с указаниями, которые нам дают лидеры».

«Мы договорились с японскими партнерами, что мы не раскрываем деталей переговоров (по мирному соглашению)», – сказал Моргулов.

В конце октября курировавший отношения с Россией министр экономики Японии подал в отставку.

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