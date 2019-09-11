Абэ пообещал продолжать развитие отношений с Россией

Новое правительство Японии продолжит развивать отношения с Москвой по широкому спектру направлений, заявил японский премьер Синдзо Абэ.

«Правительство продолжит развитие отношений с Россией по широкому спектру направлений в форме, отвечающей нашим национальным интересам. Мы полны решимости продолжить плотные переговоры на основе нашей базовой позиции – решения территориальной проблемы и затем заключения мирного договора», – передает его слова ТАСС.

Говоря о назначении Тосимицу Мотэги, который ранее был министром по восстановлению экономики, новым главой МИД Японии, Абэ выразил надежду, что тот сможет задействовать свой богатый переговорный опыт в диалоге с Москвой.

«Министр Мотэги очень хорошо проявил себя на торговых переговорах с США, заработав себе весомую репутацию. Рассчитываю, что он приложит этот опыт и на переговорах с Россией», – подчеркнул Абэ.

Он также заявил, что рассчитывает на опыт работы нового министра экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавары в крупной торговой компании для развития экономических отношений с Россией.

«Сугавара Иссю – специалист, которого рекомендовали вице-премьер и его предыдущие руководители. Он выходец из торговой компании, поэтому у него большой опыт общения с международным бизнесом. Рассчитываю, что он приложит этот опыт для повышения конкурентоспособности японских предприятий, развития экономического сотрудничества с Россией и на торговых переговорах», – подчеркнул он.

Сугавара будет курировать развитие экономических отношений с Россией.

Ранее сообщалось, что в Японии сформирован новый состав правительства.