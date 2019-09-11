Новый состав кабмина сформировали в Японии

Новый состав кабинета министров сформирован в Японии, сообщил генеральный секретарь правительства Есихидэ Суга.

Основными событиями среди новых назначений стал приход в правительство сына бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми – 38-летнего Синдзиро Коидзуми и перемещение главы МИД Таро Коно на должность министра обороны, передает РИА «Новости».

Таро Коно сменил на этом посту Такэси Иваю, проработавшего министром обороны Японии около года.

Коидзуми стал самым молодым в послевоенной истории страны политиком среди мужчин. Его можно назвать министром в четвертом поколении после прадеда, деда и отца, занимавшего пост премьер-министра Японии с 2001 по 2006 год.

В среду премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял заявления об отставке от членов своего кабинета. Причиной стало запланированное Абэ изменение состава правительства после победы партии на выборах в верхнюю палату парламента в июле и перед намеченным на октябрь повышением потребительского налога до 10%.

Ожидается, что новый кабинет министров вечером пройдет церемонию утверждения императором страны, после чего будет считаться официально сформированным.

Бывший министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который также курировал развитие экономических отношений с Россией, не попал в новый состав японского правительства.

По итогам проведенных премьер-министром Синдзо Абэ перестановок, новым министром экономики, торговли и промышленности страны стал бывший заместитель министра финансов Иссю Сугавара. Ему же автоматически перешла должность государственного министра по развитию экономических отношений между Японией и Россией.

Хиросигэ Сэко, в свою очередь, был назначен генеральным секретарем верхней палаты парламента страны передает ТАСС.

Новым главой МИД стал бывший министр по восстановлению экономики Тосимицу Мотэги, который принимал участие в торговых переговорах с США.