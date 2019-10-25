Курировавший отношения с Россией министр экономики Японии подал в отставку

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара подал в отставку на фоне скандала.

Сугавара пояснил, что в парламенте Японии стартует работа бюджетной комиссии, деятельность которой не должна «тормозить» из-за его «ситуации», передает ТАСС.

Сканадал вокруг Сугавары был вызван сообщениями СМИ о том, что его штаб во время избирательных кампаний дарил жителям столичного района дыни, курительные палочки и цветы, используемые в погребальных церемониях.

Сугавара возглавлял министерство чуть больше месяца.

Глава японского правительства Синдзо Абэ сообщил, что принял его отставку. Абэ принес извинения японскому народу за назначение Сугавары.

Напомним, Сугавара курировал развитие экономических отношений с Россией.