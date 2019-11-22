Додон заявил о возможном списании долга Приднестровья Газпрому

Долг непризнанной республики Приднестровье Газпрому может быть аннулирован после урегулирования конфликта, заявил президент Молдавии Игорь Додон в интервью телеканалу PROTV-Chisinau.

«Долг Приднестровья перед Газпромом в размере 6,2 млрд долларов является обязанностью дочерней компании российского концерна – АО «Молдовагаз». Это не может быть долгом правительства Молдавии, который должны выплачивать молдавские граждане», – сказал Додон, передает ТАСС.

Он отметил, что «учет поставляемого в республику российского газа ведется раздельно по правому и левому берегу Днестра».

По словам Додона, для погашения долга Приднестровья будут использованы активы в этом регионе совместного росийско-молдавского предприятия «Молдовагаз». «Но я считаю, что в момент политического урегулирования приднестровского конфликта эти долги должны быть аннулированы», – отметил он.

Ранее российский вице-премьер Дмитрий Козак после российско-молдавских переговоров сообщил, что цены на газ из России для Молдавии снизятся после изменений формулы контракта.

Крупнейшими акционерами «Молдовагаз» являются Газпром (50%), Молдавия (35,3%) и Приднестровье (13,44%). Действующий контракт между ними истек в 2019 году, но будет продлен в ближайшее время. Поставки газа в Приднестровье осуществляются через «Молдовагаз», которое отпускает топливо своим потребителям по гораздо более низкой цене, из-за чего внешний долг региона за последние годы вырос до 6 млрд долларов.