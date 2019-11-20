Россия снизила цены на газ для Молдавии

Цены на газ из России для Молдавии снизятся после изменений формулы контракта, заявил российский вице-премьер Дмитрий Козак после российско-молдавских переговоров.

«Нам не пришлось предоставлять слишком большой скидки, потому что сама действующая формула цены позволяет получить значительную скидку. Не буду скрывать, с нового года цена за тысячу кубов газа для Молдовы будет 173 доллара за тысячу кубов. Это в силу того контракта, который есть на сегодня», – объяснил Козак, передает ТАСС.

В октябре президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Молдавия и Газпром обсудили возможность получения газа не только на границе с Украиной.

Молдавия приобретает газ у Газпрома по договору от 2008 года. Цены на газ зависят от стоимости нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года. В сентябре Додон сообщал, что «Молдовагаз» и Газпром предварительно договорились о продлении действующего контракта на поставки газа еще на несколько лет.