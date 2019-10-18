Молдавия и Газпром обсудили возможность получения газа не только на границе с Украиной

Молдавия и Газпром при продлении контракта на поставку газа предусмотрят возможность получения топлива не только на границе с Украиной, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

«Провел рабочую встречу с председателем административного совета АО «Молдовагаз» Вадимом Чебаном. Я был проинформирован о наличии принципиальной договоренности на уровне Газпрома и Молдовагаза о продлении контракта на поставку природного газа с января 2020 года, и в ближайшее время стороны объявят о подписании документа», – сообщил Додон на своей странице в Facebook.

В частности, Чебан доложил Додону о предпосылках для снижения закупочной цены на российский природный газ с 2020 года, и отметил, что в этом году роста тарифа на газ не будет.

«Хотя есть надежда на обеспечение транзита российского газа по территории Украины, подписание контракта с "Газпромом" предусмотрит и возможность получения природного газа в любой точке доставки, в том числе на границе с другими государствами, в то время как операторы газовых систем данных стран обеспечат транспортировку природного газа до границы с Республикой Молдова в соответствии с существующими правилами», – добавил Додон.

Он также отметил, что Молдовагаз все еще планирует транспортировку природного газа в реверсном режиме по трансбалканскому коридору.

В сентябре Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила, что страна может остаться без российского газа, так как вопрос транзита через Украину еще не решен.

Молдавия приобретает газ у Газпрома по договору от 2008 года. Цены на газ зависят от стоимости нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года. В сентябре Додон сообщал, что «Молдовагаз» и Газпром предварительно договорились о продлении действующего контракта на поставки газа еще на несколько лет.