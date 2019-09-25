Молдавия признала угрозу остаться зимой без российского газа

Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила, что страна может остаться без российского газа, так как вопрос транзита через Украину еще не решен.

«Этой зимой мы можем столкнуться с определенными проблемами, потому что Россия и Украина еще обсуждают проблему транзита российского газа на украинской территории. Если договоренности не будет, то Молдавия не сможет получить газ из РФ. У нас есть технические решения для этого, мы готовимся к подобному сценарию, гражданам не стоит волноваться, но они должны знать, что есть такая вероятность», – передает слова Санду РИА «Новости».

Она добавила, что техническое решение в том, чтобы закупать и хранить газ на Украине. Однако этого, по ее словам, для всей территории Молдавии. Санду отметила, что газопровод, который мог бы позволить получать газ из Румынии, в этом году свою работу еще не начнет.

«Я знаю, что на территории Молдавии работы будут завершены до конца года, на территории Румынии – к марту-апрелю 2020 года. Это срок, который обозначили наши партнеры, к этой зиме система не начнет работу», – отметила премьер.

Молдавия приобретает газ у Газпрома по договору от 2008 года. Цены на газ зависят от стоимости нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года.

На прошлой неделе президент Молдавии Игорь Додон сообщал, что «Молдовагаз» и Газпром предварительно договорились о продлении действующего контракта на поставки газа еще на несколько лет.

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