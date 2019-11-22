Собчак и Канделаки объяснили первую за 25 лет отмену шоу Victoria’s Secret

Телеведущие Ксения Собчак и Тина Канделаки прокомментировали решение бренда Victoria’s Secret впервые за 25 лет отказаться от проведения показа нижнего белья.

«Новое время – новые правила. А шоу действительно морально устарело)» – считает Ксения Собчак.

«Шоу Victoria’s Secret отменено впервые за двадцать пять лет, а это значит, что самые известные топ-модели не выйдут на подиум в красивом нижнем белье, ведь теперь это... неполиткорректно», – написала Тина Канделаки.

«История компании L Brands, которая владеет маркой Victoria's Secret, пополнилась очередным компромиссом с активным меньшинством, ратующим за всеобщее равноправие, бодипозитив и права трансгендеров на рекламу женского белья. Я не сомневаюсь, что финансовый директор компании разбирается в маркетинге, и предположу, что резонанс от отмены шоу даст бренду нужное количество упоминаний. Другой причины для отказа от шоу, ставшего ярким культурным событием, я не нахожу», – отметила она.

«Современный мир довольно странно борется за права одних, ущемляя в правах других. Теперь что, стыдно быть красивой и иметь хорошую фигуру, потому что это расстраивает тех, кто сидит на углеводах и пишет гневные посты в свои соцсети?!» – задалась вопросом Канделаки.

«Проблема L Brands заключается в том, что они запутались в своих собственных компромиссах. Так что и поделом все эти падения рейтингов шоу и снижение продаж. Всем не угодишь. Ну а бренд, который публично расписывается в отсутствии самоуважения, будет и дальше терять деньги, лихорадочно вспоминая: где же мы ошиблись?» – заключила она.

Финансовый директор L Brands Стюарт Бургдоерфер заявил, что на протяжении многих лет шоу оставалось «выдающимся маркетинговым проектом», но время столь экстравагантных методов продвижения прошло.

Напомним, в августе открытый трансгендер Валентина Сампайо впервые стала моделью Victoria’s Secret.

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