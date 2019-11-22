Турция проработает вопрос взаимодействия С-400 и F-35

Турция прорабатывает вопрос взаимодействия зенитных ракетных комплексов С-400 и истребителей пятого поколения F-35, заявил министр национальной обороны республики Хулуси Акар.

«Процесс развертывания С-400 на турецкой территории продолжается, как и подготовка турецких военных специалистов в России. Вопрос совместимости С-400 и F-35 прорабатывается. Надеюсь, что эти усилия принесут положительный результат», – заявил турецкий министр, передает ТАСС.

По словам Акара, Турция не намерена «отказываться от одного в пользу другого». «Даже если российские системы не смогут работать параллельно с F-35, то мы найдем максимально удобную формулу действий», – добавил глава ведомства.

При этом, подчеркнул министр, Анкара «не намерена пересматривать контракт по С-400 с РФ».

В пятницу в Анкаре должны пройти переговоры между официальными лицами Турции и США, в ходе которых стороны рассмотрят возможности урегулирования разногласий в связи с поставками российских ЗРС в республику.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе визита в США 13 ноября проинформировал американского лидера Дональда Трампа о неизменности решения Анкары по вопросу систем ПВО С-400.

При этом президент США Дональд Трамп предлагал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану отказаться от С-400 за 100 млрд долларов. Тот ответил отказом.