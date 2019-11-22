Турция проработает вопрос взаимодействия С-400 и F-35

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22 ноября, пятница | Последнее обновление — 12:08 | vz.ru
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«Северный поток – 2» вызвал приступ злобы у американских сенаторов
Антироссийская пропаганда сконцентрировалась на унитазах
Борьба с хамством чиновников дошла до «перегибов»
Сербов взбудоражил «шпионский скандал» с российским дипломатом
Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
С географией можно спорить
Максим Соколов, публицист
Батька исходит из того, что Белоруссия всегда будет подобна Венеции эпохи транзитного расцвета – просто в силу местоположения. Но геостратегия имеет свойство изменяться – особенно, когда в этом есть насущная нужда. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
От Минздрава не зависит продолжительность жизни
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Жрецы объясняли необходимость существования фараона и его богатства тем, что без его ритуалов Нил не разольется. Многие верили. Каждый раз про это вспоминаю, когда читаю очередную статистику нашего Минздрава. Подробности...
Обсуждение: 47 комментариев
Человечество бьется в экологической истерике
Максим Кронгауз, лингвист, доктор филологических наук
Словом года стало словосочетание (что само по себе неприятно) climate emergency. Русский перевод «чрезвычайная климатическая ситуация» (или «климатическое ЧП») выглядит просто отталкивающе. Подробности...
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В Москве запустили МЦД
В российской столице запустили первые две ветки центральных диаметров (МЦД) – нового транспортного проекта, который в перспективе соединит десять радиальных направлений московского железнодорожного узла. Диаметры должны существенно облегчить жителям пригородов доступ к центру и другим районам столицыПодробности...
Проект нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажировПодробности...
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Историк Соколов в бронежилете на следственном эксперименте
В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невестыПодробности...
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