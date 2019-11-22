Курск остался без воды и тепла из-за аварии

Авария на теплосетях оставила без отопления и горячей воды около 16 тыс. жителей Курска, сообщили в региональном главке МЧС.

Информация об отключении на теплотрассе по улице 50 лет Октября поступила спасателям в 0.50 мск, передает РИА «Новости».

В зону ЧП частично попали 72 многоквартирных жилых дома, где проживают 15 тыс. 738 человек, в том числе 3 тыс.934 ребенка.

Авария затронула две школы, политехнический колледж, Юго-Западный государственный университет, два детских сада, три поликлиники.

Холодное водоснабжение не нарушено. Сейчас в Курске десять градусов мороза.

Напомним, в апреле врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер лично посетил место прорыва трубы с кипятком в центре Челябинска и распорядился как можно быстрее устранить последствия аварии и вернуть теплоснабжение в квартиры горожан.