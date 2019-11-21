Американская журналистка «раскрыла» вмешательство России с помощью кавычек

Корреспондент журнала GQ Юлия Иоффе заподозрила «русский след» в твите газеты Arkansas Democrat-Gazette со ссылкой на статью об отцовстве Хантера Байдена. Американскую журналистку российского происхождения ввели в заблуждение «русские» кавычки-«елочки».

Издание опубликовало в Twitter документы судебного разбирательства, подтверждающие отцовство Хантера Байдена «с научной уверенностью».

«Обратите внимание на русские кавычки», - написала Иоффе в своем микроблоге, сообщает «ИноСМИ».

Журналистке сразу разъяснили, что этот символ мог означать ссылку для перехода по прикрепленной ссылке, Иоффе предположила, что «елочки» невозможно вставить со стандартной клавиатуры QWERTY в американской раскладке быстрее, чем за три секунды. Однако этот довод также был опровергнут. В итоге журналистка удалила оба твита и призналась, что увидела в кавычках «вброс со стороны русских троллей».

«Удалила пару твитов после того, как меня поправили (по делу). Оказалось, газета использовала этот символ и раньше. Я русскоязычная (и пользуюсь русской раскладкой) и поэтому приняла его за русские кавычки, увидев в нем неловкую попытку вброса со стороны русских троллей. Прошу прощения за недоразумение. Решила объяснится в интересах открытости. Спасибо, что поправили меня!», – написала она.

В Сети Иоффе высмеяли из-за ее провала, в том числе отреагировало само издание Arkansas Democrat-Gazette.