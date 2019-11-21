На Украине признали невозможность отказа от торговли с Россией

Несмотря на возможные попытки Киева ужесточить эмбарго на российские товары, в действительности Россия и Украина полностью не смогут прекратить взаимную торговлю, заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.

«Если ситуация с безопасностью будет ухудшаться, будет усиливаться торговое эмбарго. Но только до определенного уровня. Думаю, что до максимального уровня торгового эмбарго с Россией мы уже дошли. Это факт, с которым я живу: торговля все равно будет существовать», – передает его слова ТАСС.

В интервью «РБК-Украина» Качка заметил, что украинские власти могут попытаться полностью прекратить торговлю с Россией, однако, по его мнению, украинские экономика и общество, как и российские экономика и общество «не могут возвести непреодолимую торговую стену».

Он добавил, что торговля даже при взаимных ограничениях на торговлю может осуществляться при посредничестве третьих стран – например, через Литву, Турцию.

«Собственно, так уже и происходит. На самом деле в этих региональных условиях мы не можем физически закрыться от российских товаров стеной. И мы видим это на примерах», – сказал Качка.

В сентябре президент Владимир Путин назвал российский рынок лучшим для сбыта украинских товаров.

Госстат Украины ранее сообщил, что из России за первые девять месяцев года было импортировано товаров на 5,4 млрд долларов, экспортировано в Россию – на 2,5 млрд.

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