В России начались испытания компонентов первой ступени ракеты «Союз-5»

Ракетно-космический центр «Прогресс» (Самара) начал испытывать баки первой ступени перспективной ракеты-носителя «Союз-5», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника, «баки для первой ступени «Союза-5» уже изготовили, сейчас они проходят испытания», передает ТАСС.

В начале ноября Роскосмос перенес срок сдачи эскизного проекта космического ракетного комплекса «Союз-5», призванного заменить украинский «Зенит».

Напомним, в сентябре Казахстан решил переименовать стартовый комплекс Байконура «Байтерек» для запуска ракетоносителей «Союз-5» и «Союз-6» в «Назарбаевский старт».

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