Казахстан решил переименовать стартовый комплекс Байконура в честь Назарбаева

Казахстан рассматривает вопрос переименования строящегося комплекса на Байконуре в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева, рассказали в аэрокосмическом комитете министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики.

«В настоящее время переименование стартового комплекса для РН «Союз-5» и «Союз-6» на космодроме «Байконур» или космического комплекса «Байтерек» в «Назарбаевский старт» прорабатывается казахстанской стороной. Процедура переименования будет произведена путем внесения изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федераций о создании на космодроме «Байконур» КРК «Байтерек» от 22 декабря 2004 года», – передает РИА «Новости» сообщение комитета.

Там добавили, что, «новое название вступит в силу после ратификации соответствующего документа».

Напомним, 7 сентября президент России Владимир Путин предложил назвать строящийся совместный российско-казахстанский ракетный комплекс «Байтерек» в честь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

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