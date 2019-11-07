Роскосмос перенес срок сдачи эскизного проекта ракеты на замену украинскому «Зениту»

Эскизный проект космического ракетного комплекса «Союз-5», призванного заменить украинский «Зенит», будет сдан в конце 2020 года, на год позже, чем планировалось, следует из материалов Роскосмоса.

Согласно материалам госкорпорации, срок сдачи эскизного проекта на комплекс «Союз-5» перенесен с 30 октября 2019 года на 30 октября 2020 года, передает РИА «Новости».

«Союз-5» – новая ракета среднего класса, разрабатываемая в России на замену российско-украинским «Зенитам». Носитель сможет выводить 17-18 тонн на низкую околоземную орбиту. Первый пуск запланирован на 2022 год.

В июле глава НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов сообщил, что огневые испытания первого ракетного двигателя РД-171МВ для ракеты «Союз-5» запланированы на вторую половину декабря 2019 года.

Напомним, в мае гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил о начале производства в России первой новой ракеты «Союз-5».

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