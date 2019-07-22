Названы сроки начала огневых испытаний двигателя ракеты «Союз-5»

Глава НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов сообщил, что огневые испытания первого ракетного двигателя РД-171МВ для ракеты «Союз-5» запланированы на вторую половину декабря 2019 года.

«Во второй половине декабря пройдет серия огневых испытаний этого двигателя», – передает ТАСС слова Арбузова.

По его словам, сегодня собирается не только второй образец двигателя, «собирается и второй, и третий, и четвертый, потому что там целая программа проведения этих испытаний».

Напомним, в мае гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил о начале производства в России первой новой ракеты «Союз-5».

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