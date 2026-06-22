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    Глеб Простаков Глеб Простаков Власть над ценой нефти сместилась от скважины к логистике

    Иран превращается из аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Победим антирусскую ненависть

    Западные мечты одолеть и расчленить Россию вовсе не умозрительные бредни. Уже давно милитаризируется Европа, вполне конкретно готовясь к прямому столкновению с Россией. Это столкновение фактически уже идет на фронтах СВО. И нам снова надо быть готовыми к тому, чтобы противостоять, выстоять и в конце концов победить. Как в 1945 году.

    4 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как украинские тетки отравляют все живое вокруг

    «Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.

    35 комментариев
    22 июня 2026, 12:39 • Новости дня

    Путин кратко пообщался с Белоусовым на церемонии возложения венка

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов провели краткую беседу во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби.

    Российский лидер Владимир Путин провел краткую беседу с главой Минобороны Андреем Белоусовым в День памяти и скорби, передает РИА «Новости».

    Диалог состоялся сразу после того, как глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

    Традиционная памятная церемония прошла у стен Кремля в Александровском саду. Мероприятие приурочено к 22 июня – годовщине начала Великой Отечественной войны.

    В 2026 году исполняется 85 лет со дня вероломного нападения нацистской Германии на Советский Союз.

    Ранее Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

    21 июня 2026, 19:54 • Новости дня
    Иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии из-за угроз Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Представители Ирана прервали встречу с американскими дипломатами в Швейцарии из-за резких заявлений президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к делегации Ирана.

    Делегация переговорщиков из Тегерана досрочно ушла с места проведения встречи с американскими коллегами, передает РИА «Новости». Поводом для такого шага стали угрозы со стороны главы Белого дома Дональда Трампа.

    Информацию о демарше подтвердил источник, близкий к иранским дипломатам. «Иранская переговорная команда покинула место проведения переговоров в знак протеста против угроз Трампа», – приводит его слова агентство Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана утром прибыли на переговоры в швейцарский Бюргеншток.

    Несколькими днями ранее американский президент подписал меморандум для прекращения войны.

    При этом глава Белого дома пригрозил Тегерану возобновлением военных атак в случае провала диалога.

    Комментарии (18)
    21 июня 2026, 14:48 • Новости дня
    Киев пригрозил Польше отменить конференцию по восстановлению Украины
    Киев пригрозил Польше отменить конференцию по восстановлению Украины
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил о готовности зеркально отвечать Польше и допустил отказ Киева от участия в конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

    Отношения Киева и Варшавы продолжают обостряться, сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале. Глава МИД Украины Андрей Сибига выступил с серией жестких заявлений в адрес Польши и объявил о росте антиукраинских настроений в этой стране.

    Он предупредил, что Киев будет отвечать зеркально на любые недружественные шаги польской стороны. «Ни один президент другого государства больше не будет диктовать нам нашу историю. Мы будем зеркалить все шаги, особенно если эти шаги недружественные и пренебрежительные по отношению к нашей стране. Время незамечания прошло», – заявил Сибига.

    По его словам, участие Украины в конференции по восстановлению страны в Гданьске теперь находится под вопросом. Он уточнил, что в понедельник доложит Владимиру Зеленскому о готовности к конференции, возможных последствиях разных решений и условиях ее проведения, после чего президент примет окончательное решение.

    Тем временем польское издание Wirtualna Polska опубликовало исследование, согласно которому 58% опрошенных считают, что президент Украины негативно относится к Польше и полякам, тогда как лишь 30% респондентов придерживаются противоположного мнения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Украины Андрей Сибига в знак протеста против лишения Владимира Зеленского высшей польской награды объявил об отказе от Командорского креста ордена «За заслуги перед Польшей».

    Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).

    Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире TVN24 заявил об угрозе конфронтации в случае отказа Киева уважать память жертв Волынской резни.

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    21 июня 2026, 12:12 • Видео
    В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

    Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

    Комментарии (2)
    22 июня 2026, 09:56 • Новости дня
    Зеленский предрек президенту Польши плохой конец из-за лишения награды
    Зеленский предрек президенту Польши плохой конец из-за лишения награды
    @ Marcin Golba/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский лидер резко раскритиковал президента Польши Кароля Навроцкого за решение отозвать высшую государственную награду, высмеяв политика и предупредив о возможных негативных последствиях.

    Глава киевского режима выразил крайнее недовольство действиями польского коллеги, передает ТАСС. В телевизионном интервью он прокомментировал потерю почетного статуса.

    «Я считаю, что после того, как он принял решение [о лишении ордена], это говорит о том, что он продолжает политическую борьбу в принципе внутри своего государства за счет поднятия настроения ненависти к украинцам. Плохая история. Считаю, что оно закончится плохо», – заявил Владимир Зеленский.

    Политик добавил, что подобная риторика способна спровоцировать эскалацию конфликта. Он также сыронизировал над именем Навроцкого, отметив отсутствие монархии в соседней стране, и напомнил о подаренной ему в декабре прошлого года книге о Волынской резне.

    Решение об отзыве награды было принято 19 июня из-за присвоения одному из украинских подразделений имени боевиков УПА (признана экстремистской и запрещена в РФ). В Варшаве их считают виновными в гибели более 100 тыс. гражданских лиц в 1943 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА.

    В ответ глава киевского режима отправил награду обратно логистической компанией.

    Бывшие украинские лидеры Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко также отказались от этого польского знака отличия.

    Комментарии (7)
    21 июня 2026, 18:12 • Новости дня
    Трамп пообещал скорую отставку Стармера по двум причинам
    Трамп пообещал скорую отставку Стармера по двум причинам
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский президент заявил о предстоящем уходе главы британского правительства из-за серьезных провалов в миграционной и энергетической политике.

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором уходе со своего поста премьер-министра Британии Кира Стармера, об этом он сообщил в соцсети Truth Social. Американский лидер связал это с неудачными решениями британского политика в ключевых сферах.

    «Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Соединенного Королевства. Он потерпел серьезную неудачу в двух очень важных вопросах – иммиграции и энергетике (откройте нефть Северного моря!). Я желаю ему всего наилучшего!» – написал глава Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер проведет ближайшие выходные в размышлениях о возможной отставке.

    Представители Лейбористской партии готовятся бросить вызов действующему главе правительства.

    Президент США Дональд Трамп ранее назвал катастрофой миграционную и энергетическую политику британского кабинета.

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    22 июня 2026, 02:25 • Новости дня
    Министр обороны Белоруссии объяснил стратегию по Украине
    Министр обороны Белоруссии объяснил стратегию по Украине
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Главной целью вооруженных сил Белоруссии остается обеспечение безопасности граждан и спокойствия на государственной границе, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, исключив вовлечение страны в сторонний конфликт.

    Военная стратегия Минска направлена на избежание прямого участия в боевых действиях, передает БЕЛТА.

    «Напряжение есть. Есть определенные провокации. В большей степени они, конечно, звучат в информационном поле в виде различных угроз и обещаний что-то сделать. Здесь надо смотреть на стратегию, и стратегию четко определил наш президент: военного смысла втягиваться нам в конфликт (или, как говорят, хотят нас втянуть) нет от слова «совсем»», – заявил министр обороны Хренин.

    Он добавил, что армия Белоруссии внимательно следит за происходящим. На границе сохраняется минимально необходимое количество сил для прикрытия рубежей совместно с пограничниками.

    Хренин подчеркнул, что войска республики выполняют задачи исключительно на своей территории ради спокойствия населения. Такая тактика успешно применяется уже не один год и останется неизменной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко заявил, что вступление Белоруссии в конфликт на Украине может начать войну с НАТО. В мае Владимир Зеленский пригрозил руководству Белоруссии превентивными мерами. На фоне наращивания военной активности у белорусских границ Лукашенко объявил о «точечной мобилизации» и подготовке армии к возможной войне.

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    22 июня 2026, 09:47 • Новости дня
    Варшава: Зеленский добавляет оскорбление к оскорблению

    Енджак: Зеленский намеренно нанес оскорбление Польше

    Варшава: Зеленский добавляет оскорбление к оскорблению
    @ Kacper Pempel/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак отреагировала на критику решения отобрать орден Белого орла у украинского лидера Владимира Зеленского.

    Представитель польского руководства прокомментировала ситуацию в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает Газета.Ru.

    Агнешка Енджак ответила на замечания о том, что аналогичной награды были удостоены диктатор Бенито Муссолини и экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.

    «Во время пребывания Шрёдера в должности в Германии не ставили памятников Гитлеру или Гиммлеру, и никакое подразделение бундесвера не назвали в честь «героев СС», – подчеркнула Енджак в своей публикации.

    Политик также обратила внимание, что наличие ордена у этих исторических фигур ранее совершенно не смущало Владимира Зеленского в момент получения награды. Более того, министр отметила, что глава Украины «добавляет оскорбление к оскорблению, возвращая ее почтовой службой».

    В заключение Енджак добавила, что украинский лидер своими действиями намеренно нанес оскорбление людям, которые на протяжении последних четырех лет доказывали, что являются лучшими друзьями Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (организация признана в РФ экстремистской).

    Глава киевского режима отправил эту награду обратно логистической компанией.

    Бывшие украинские лидеры Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко в знак протеста отказались от аналогичных польских знаков отличия.

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    21 июня 2026, 23:55 • Новости дня
    Мэр Харькова заявил об ударе авиабомбами по ТЭЦ

    Tекст: Катерина Туманова

    В Харькове был нанесен удар по одной из ТЭЦ. По заявлениям украинской администрации для атаки на объект энергетической инфраструктуры применялись корректируемые авиационные бомбы.

    В воскресенье днем целью удара стала харьковская ТЭЦ, сообщил мэр города Игорь Терехов. Было зафиксировано несколько прямых прилетов КАБов, сообщают украинские СМИ. По информации из местных пабликов целью была ТЭЦ-5.

    Украинские военные признали, что российская армия адаптировалась к контрмерам ВСУ против авиаударов в районе Харькова и «начинает снова наращивать свое огневое воздействие».

    Минообороны России 21 июня сообщили, что ударом ФАБ-500 были разрушены центры управления дронами ВСУ под Харьковом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли массированные удары КАБами по объектам в Запорожье. Под удар попали мост и ДнепроГЭС.

    Ранее, 19 июня ВС России уничтожен крупный склад в Харькове. А экипажи российских Су-34 поразили пункт управления беспилотниками в Харьковской области авиабомбами ФАБ-500.

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    21 июня 2026, 16:42 • Новости дня
    Российские военные эвакуировали первых жителей Константиновки
    Российские военные эвакуировали первых жителей Константиновки
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военнослужащие четвертой бригады Южной группировки войск эвакуировали первых мирных жителей из освобождаемой от ВСУ Константиновки.

    Среди первых спасенных оказалось шесть человек, в том числе пенсионеры, передает ТАСС.

    Одна из жительниц, 72-летняя Алла Плюшко, поделилась подробностями выхода. «Не помню, во сколько мы вышли. Может быть, в семь, может, в шесть, долго идем. Мы боялись, что дроны украинские будут, но пробежали», – рассказала женщина. По ее словам, российские бойцы встретили горожан и взяли их под охрану.

    Пенсионерка также добавила, что оставшимся в городе людям приходилось выживать в тяжелых условиях, добывая пропитание и воду под обстрелами. По словам местных жителей, спасательная операция по эвакуации гражданских лиц продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска перерезали последнюю трассу снабжения ВСУ под Константиновкой. За минувшую неделю армия России очистила от украинских военных 627 городских строений.

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    22 июня 2026, 12:15 • Новости дня
    В России началась общероссийская минута молчания в День памяти и скорби
    В России началась общероссийская минута молчания в День памяти и скорби
    @ Национальный центр исторической памяти при президенте РФ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По всей стране началась общероссийская минута молчания, посвященная Дню памяти и скорби. Именно в это время в эфир вышло обращение к советским гражданам о нападении Германии на СССР 22 июня 1941 года.

    Впервые минута молчания в память о Великой Отечественной войне была проведена в стране в 1965 году.

    Сам День памяти и скорби был учрежден 8 июня 1996 года указом президента России в память о жертвах Великой Отечественной войны. Ежегодно 22 июня по всей стране приспускаются государственные флаги, проходят траурные мероприятия, возлагаются цветы к памятникам и мемориалам.

    Вероломное нападение нацистской Германии и ее союзников на Советский Союз без объявления войны 22 июня 1941 года положило начало самому кровопролитному конфликту в истории человечества. Война унесла 26,6 млн жизней советских граждан, при этом более 8 млн составили потери личного состава вооруженных сил, свыше 1 млн бойцов погибли при освобождении народов Европы от нацизма.

    Погибли 13,7 млн мирных жителей, из них 7,4 млн человек были преднамеренно истреблены оккупантами, еще 4,7 млн мирных граждан угнаны в рабство.

    Нацисты вели против Советского Союза войну на уничтожение. В 34 субъектах России в 2020–2025 годах прошли суды о признании преступлений нацистов геноцидом советского народа, по решениям этих судов 8 167 959 человек были признаны жертвами геноцида на оккупированной в годы войны территории СССР в границах современной России.

    Против Советского Союза воевали не только войска рейха, но и воинские формирования Италии, Румынии, Словакии, Финляндии и Венгрии, а также части из Испании, Албании, Бельгии, Болгарии, Дании, Голландии, Норвегии, Хорватии и других стран. На пике численности под общим немецким командованием, не считая формирований СС, действовали 220-230 тыс. итальянцев, более 630 тыс. румын, 36 тыс. словаков, до 340 тыс. финнов и до 200 тыс. венгров.

    Великая Отечественная война показала, что противостоять такому натиску способно только идейно и духовно сплоченное общество. Ежегодно в строю на фронтах находилось от 10,5 до 11,5 млн человек, призванных из разных регионов огромной страны, а Героями Советского Союза стали представители 130 национальностей. К 22 июня 1941 года СССР объединял 16 союзных и 20 автономных республик, девять автономных областей и десять национальных округов, под красными знаменами сражались воины 193 национальностей.

    Массовый героизм на фронте дополнялся самоотверженным трудом в тылу. Ярким примером стала судьба блокадников: почти 2 млн жителей Ленинграда были эвакуированы более чем в 40 регионов. С июня по декабрь 1941 года в тыл удалось перевезти 12 млн человек и 2593 предприятия, из них 1523 крупных. Фактически за тысячи километров была перебазирована экономика крупной страны, которая уже через полгода заработала на полную мощность. Подвиг защитников и тружеников отмечен званием «Город-герой» для 12 городов и званием «Крепость-герой» для Брестской крепости.

    Традиция сохранения памяти о войне продолжается: с 2006 года 47 городам России присвоено звание «Город воинской славы», а в 2020–2025 годах 70 городов получили почетное звание «Город трудовой доблести».

    Великая Отечественная война остается для России ярким примером массового героизма многонационального народа, сплотившегося перед лицом смертельной угрозы.

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    21 июня 2026, 16:50 • Новости дня
    SOCAR сообщила о разливе нефти в Каспийском море

    В Каспии произошел разлив нефти из-за повреждения подводного трубопровода

    Tекст: Денис Тельманов

    В акватории Каспийского моря зафиксирована утечка нефти, вызванная механическим повреждением подводного трубопровода компании «Азнефть».

    Инцидент с повреждением подводного нефтепровода произошел в Азербайджане, что привело к разливу сырья в Каспийское море, передает РИА «Новости». Пресс-служба Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) подтвердила факт утечки.

    «Девятнадцатого июня в профильные службы центрального аппарата ПО «Азнефть» поступила информация об обнаружении следов нефтяного загрязнения в районе пляжа Дюбенди.

    В ходе первичного обследования акватории между островом Пираллахы и поселком Дюбенди с использованием судов и вертолета было выявлено нефтяное пятно», – говорится в сообщении компании.

    Изначально причину утечки установить не удалось, однако диагностика показала, что источником стал один из подводных трубопроводов ПО «Азнефть». Транспортировка нефти по нему была немедленно остановлена. Для ликвидации последствий создан оперативный штаб.

    Водолазная служба выявила механические повреждения трубопровода, которые, по предварительным данным, могли быть вызваны якорем. В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы, а эксплуатация объекта приостановлена. Очистка акватории и прибрежной зоны проходит при координации с министерством по чрезвычайным ситуациям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об отсутствии проблем с экспортом нефти из-за ситуации в Ормузском проливе.

    Весной текущего года спасатели развернули масштабную операцию по очистке акватории Черного моря от мазута в Туапсе.

    В августе прошлого года разлив нефти произошел на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

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    21 июня 2026, 15:40 • Новости дня
    В Крыму решили ввести графики ограничения потребления электроэнергии

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Крыму вынужденно сокращают подачу электричества потребителям из-за недавних масштабных аварий на объектах энергетической инфраструктуры, сообщили в госпредприятии «Крымэнерго».

    «В связи с авариями на объектах электросетевого хозяйства Республики Крым вводятся графики ограничения режима потребления электрической энергии по регионам полуострова», – говорится в сообщении в Telegram-канале госпредприятия «Крымэнерго».

    Уточняется, что актуальные данные о расписании отключений оперативно опубликуют на официальных ресурсах местных администраций и муниципалитетов. Также подробные сведения появятся на сайте самой электросетевой компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба предприятия «Крымэнерго» сообщила о частичном обесточивании трех энергорайонов полуострова из-за повреждений сетей.

    Позже специалисты ликвидировали перегруз электрических сетей за пределами Севастополя.

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    22 июня 2026, 12:23 • Новости дня
    Путин возложил цветы к мемориалу городам-героям в Александровском саду
    Путин возложил цветы к мемориалу городам-героям в Александровском саду
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В День памяти и скорби президент России Владимир Путин возложил цветы к тумбам городов-героев, в том числе Киева и Одессы, в Александровском саду.

    Владимир Путин поклонился каждому мемориалу и оставил цветы у тумб городов-героев в Александровском саду, среди которых Киев и Одесса, передает ТАСС.

    Солдаты роты Почетного караула под звуки траурного марша установили венок из красных роз и гвоздик перед Вечным огнем. После минуты молчания военный оркестр исполнил государственный гимн, передает РИА «Новости».

    Ранее Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.

    Традиционно 22 июня в стране отмечают День памяти и скорби. В 2026 году исполнилось 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.

    Также прошла общероссийская минута молчания в День памяти и скорби.

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    22 июня 2026, 05:19 • Новости дня
    В Европе призвали не жать руку восхваляющему фашизм Зеленскому

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Главе словацкого правительства Роберту Фицо необходимо игнорировать главу киевского режима Владимира Зеленского из-за его поддержки фашистской идеологии, заявил вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко.

    «Что касается премьера, он едет подать руку Зеленскому, а я в этой студии Роберта Фицо призываю к тому, чтобы он Зеленскому не подавал руки, поскольку тот, кто восхваляет фашизм, нам не друг», – подчеркнул Данко, передает РИА «Новости».

    Парламентарий также отметил решительность польского руководства в подобных вопросах. Он напомнил, что президент Польши Кароль Навроцкий ранее лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (запрещенная в России экстремистская организация).

    Напомним, в ответ бывшие украинские лидеры Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (в списке террористов и экстремистов в России) отказались от аналогичных польских наград.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал этот поступок экс-президентов Украины проявлением приверженности нацистской идеологии.

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    22 июня 2026, 01:55 • Новости дня
    МИД заявил о подготовке НАТО и ЕС к нападению на Россию «на рубеже 2030 года»
    МИД заявил о подготовке НАТО и ЕС к нападению на Россию «на рубеже 2030 года»
    @ Vincent Jannink/ANP/Sipa USA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия наблюдает военные приготовления НАТО и ЕС, всё более напоминающие немецкий план «Барбаросса», заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    Грушко указал на суть политики, действия на международной арене, приоритеты, которые формулируют страны НАТО и ЕС. Между ними с военной точки зрения разница уже небольшая с точки зрения агрессивных устремлений против России.

    Их главная задача добиться стратегического поражения России, напомнил он.

    «Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года», – заявил дипломат «Известиям».

    Замглавы МИД добавил, что неонацизм поднимает голову и внешнеполитическое ведомство привлекает внимание ко всем фактам проявления неонацизма на международных площадках.

    Как писал газета ВЗГЛЯД, бывший премьер-министр Венгрии Орбан заявлял, что европейские лидеры нацелены начать войну с Россией к 2030 году. Посол Нечаев заявил о подготовке ФРГ к конфликту с Россией. В мае в Лондоне отработали сценарий конфликта НАТО и России в 2030 году.

    При этом Небензя напомнил об участи приходивших в Россию «с мечом» захватчиков.


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    22 июня 2026, 12:26 • Новости дня
    Устроивший дебош пассажир рейса Москва – Омск скончался на борту самолета

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженный ножницами мужчина на летевшем из Омска в столицу самолете попытался прорваться в кабину пилота, его обезвредили другие пассажиры, он потерял сознание и скончался.

    Мужчина с ножницами якобы напал на людей, пассажиры смогли самостоятельно скрутить нарушителя спокойствия, использовав для этого пластиковые стяжки, передают СМИ.

    Когда он перестал сопротивляться, его освободили, однако вскоре он потерял сознание.

    После приземления лайнера в аэропорту назначения прибывшая бригада скорой помощи зафиксировала смерть мужчины. Информацию о летальном исходе подтвердили в пресс-службе регионального Минздрава.

    «Случай смерти на территории аэропорта до приезда медиков подтверждаем. Умерший не был жителем Омска», – заявили в ведомстве.

    Между тем Восточное межрегиональное следственное управление СК на транспорте начало проверку по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщает ТАСС.

    Инцидент, по предварительным данным, случился 20 июня 2026 года во время полета на воздушном судне, следовавшем по маршруту Москва – Омск.

    В конце мая транспортные полицейские сняли с рейса в Сургуте пьяного дебошира.

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