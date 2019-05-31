В России начали строить первую ракету «Союз-5»

Гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил о начале производства в России первой новой ракеты «Союз-5».

«Сейчас уже, сегодня, начато изготовление баков ракеты-носителя «Союз-5». Мы отдаем себе отчет, что у нас очень жесткие сроки, и мы не имеем права их сорвать. Считаем, что мы в состоянии их выполнить, и тот научный и производственный задел, который сегодня есть на предприятии, однозначно нам это подтверждает», – сказал Баранов, передает РИА «Новости».

«Союз-5» – новая ракета среднего класса, разрабатываемая в России на замену российско-украинским «Зенитам». Носитель сможет выводить 17-18 тонн на низкую околоземную орбиту. Первый пуск запланирован на 2022 год.