Иран превращается из аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.2 комментария
Росавиация ограничила работу аэропортов Казани, Нижнекамска, Чебоксар и Бугульмы
Временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Чебоксар и Бугульмы ради обеспечения максимальной безопасности полетов.
Вынужденная приостановка обслуживания рейсов затронула авиаузлы Бугульмы, Казани, Нижнекамска, а также Чебоксар, следует из сообщения Росавиации.
Введенные меры носят исключительно временный характер и строго регламентируют как прием, так и выпуск всех воздушных судов. Главной причиной изменения графика работы стала необходимость полного обеспечения безопасности пассажирских перелетов.
Ранее Росавиация сообщила об ограничении полетов во Внуково и Домодедово.