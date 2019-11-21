Франция предложила создать группу для анализа отношений России и НАТО

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на заседании Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел в Бельгии призвал создать группу, состоящую из «видных политиков», которая будет анализировать состояние отношений России и НАТО, сообщило Agence France-Presse.

По словам министра, эта «небольшая группа видных политиков» также будет заниматься анализом «возможных возникновений в будущем крупных вызовов в сфере коллективной безопасности, таких как террористическая угроза, отношения с Китаем, военное воздействие крупных технико-технологических открытий», передает ТАСС.

В своем выступлении Ле Дриан заявил о важной роли Франции в НАТО. «Франция является надежным союзником, так как она содействует трансатлантической безопасности своим военным бюджетом, своими силами ядерного устрашения и своими военными операциями. Включая и высокоинтенсивные операции – в частности ее усилия по борьбе против терроризма в Сахеле и Леванте», – заявил Жан-Ив Ле Дриан.

Накануне глава МИД Германии Хайко Маас призвал адаптировать НАТО к современным вызовам, а генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал к улучшению отношений с Россией.

Напомним, в начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО. В МИД России оценили «золотые слова» Макрона.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД