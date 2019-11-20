Столтенберг призвал к улучшению отношений с Россией

Североатлантическому альянсу следует стремиться к улучшению отношений с Россией, но не в ущерб своим принципам и безопасности, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Нам нужно сдерживание, оборона и диалог. И нет противоречия между тем, чтобы быть сильным и твердым и предлагать диалог. Наоборот, пока мы тверды и едины, мы можем начинать политический диалог с Россией. Я твердо верю, что мы должны стремиться к улучшению отношений с Москвой; но мы не можем жертвовать нашими принципами или нашей безопасностью», – уточнил Столтенберг, передает ТАСС.

Комментируя воссоединение Крыма с Россией, он альянса напомнил, что «Крым не является частью НАТО». «Мы развернули войска на наших границах, чтобы было ясно, без каких-либо сомнений или риска недопонимания: мы никогда не примем повторения (ситуации с) Крымом в стране НАТО. Если на любого союзника НАТО будет совершено нападение, весь альянс ответит», – добавил он.

Ранее Столтенберг заявил, что Вооруженные силы (ВС) НАТО не менее эффективны, чем ВС России, однако их совокупный бюджет в 20 раз превышает военный бюджет России из-за высокой себестоимости оружия и затрат на личный состав.

В октябре Столтенберг призвал союзников продолжать наращивать расходы на оборону, чтобы быть «готовым к будущему».

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