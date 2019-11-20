Берлин призвал адаптировать НАТО к современным вызовам

Североатлантический альянс, который в последнее время столкнулся с испытаниями на прочность, следует адаптировать под актуальные реалии, заявил министр иностранных дел германии Хайко Маас перед вылетом в Брюссель, где пройдет заседание НАТО.

«На протяжении 70 лет НАТО является страховкой для Европы. Чтобы так и оставалось, мы должны адаптировать альянс к нынешним вызовам и чаще брать политику безопасности под европейскую ответственность», – сказал министр, передает ТАСС.

По словам Мааса, «НАТО в последнее время столкнулась с испытаниями». Министр заявил о необходимости обсудить «будущее контроля над вооружениями, отношения с Россией и безопасность в космосе».

Во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал обсудить с президентом Франции Эммануэлем Макроном его высказывание о «смерти мозга» альянса.

Слова французского лидера стали предметом дискуссии среди политиков. Так, канцлер Германии Ангела Меркель не согласилась с поставленным Макроном диагнозом НАТО. В России же подчеркивали, что заявление президента Франции полностью отражает современную ситуацию.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД