Комитет ГА ООН потребовал от США оперативно выдавать визы дипломатам

Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию с призывом к США оперативно выдавать визы дипломатам и отменить ограничения на их поездки.

Решение по резолюции было принято консенсусом, передает РИА «Новости».

В документе говорится, что ГА ООН рассчитывает, что страна пребывания оперативно будет выдавать въездные визы всем представителям, делегатам и членам секретариата ООН, чтобы они могли максимально быстро приступить к исполнению своих обязанностей.

Также в резолюции содержится призыв к США «отменить все оставшиеся ограничения на поездки персонала определенных представительств и сотрудников секретариата ООН, являющихся гражданами определенных стран».

В октябре заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявлял, что Москва будет «твердо настаивать» на переносе работы Первого комитета ГА ООН и комиссии по разоружению в Вену, Женеву или другое место из США.

Напомним, 7 октября два комитета Генассамблеи ООН прервали работу из-за невыдачи виз российским делегатам. Россия заявила, что США пытаются подорвать работу ООН и умышленно затрудняют деятельность организации.

В МИД также заявляли о необходимости переноса международных встреч из США в Европу или в Сочи.