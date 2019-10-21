Россия будет «твердо настаивать» на переносе комитета ГА ООН

Заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил, что РФ будет «твердо настаивать» на переносе работы первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и комиссии по разоружению в Вену, Женеву или другое место.

«Если США не воспользуются той передышкой, которую мы можем им предоставить, Россия будет вынуждена твердо настаивать на переносе работы и первого комитета, и комиссии ООН по разоружению в Вену или Женеву. Мы также не против рассмотрения для этих форумов любой другой площадки, где есть необходимая для их деятельности инфраструктура», – сказал Белоусов на заседании Первого комитета, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что это «единственно возможное решение проблемы с доступом иностранных представителей на мероприятия ООН, если США по-прежнему будут отказываться предпринимать какие-либо реальные меры по урегулированию визовой проблемы».

Дипломат также отметил отсутствие действий США для улучшения ситуации с выдачей виз членам делегаций. «На протяжении двух с половиной недель мы не наблюдаем со стороны США практических шагов по улучшению ситуации с выдачей виз членам делегаций, в том числе российской, которые должны были принять участие в работе [Первого] комитета», – сказал он, передает ТАСС.

Кроме того, Белоусов сообщил, что визы США для участия в работе данного комитета в этом году не получили восемь человек. «В этом году визы не получили уже восемь членов нашей делегации, то есть почти половина ее членов. Причем среди них не только сотрудники МИД России, но также представители Минобороны и госкорпорации «Роскосмос», которые должны были участвовать в тематических дискуссиях, мероприятиях на полях Первого комитета и в консультациях по проектам резолюций», – сказал он.

Напомним, 7 октября два комитета Генассамблеи ООН прервали работу из-за невыдачи виз российским делегатам. Россия обвинила США в попытке подорвать работу ООН, а также в умышленном затруднении деятельности организации.

В связи со сложившей ситуацией в МИД России заявили о необходимости переноса международных встреч из США, например, в Европу, а также напомнили о предложении Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.

Газета ВЗГЛЯД писала, как заставить США уважать мировой порядок.

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