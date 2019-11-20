Получивший травму в Мариинке рабочий устал ждать скорую и заявил об угрозе взрыва

Рабочий травмировал ногу в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и вызвал скорую помощь, однако решил, что она слишком долго едет. Тогда мужчина сообщил в полицию о бесхозном предмете в здании, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

«Мужчина по неосторожности повредил ногу, ждал врачей скорой помощи, но был недоволен временем ожидания и сообщил в полицию о бесхозном предмете в здании, посчитав, что таким образом ускорит прибытие скорой помощи. Но в итоге ускорил прибытие полиции. Сейчас он находится в отделе полиции, с ним проводится разбирательство», – передает РБК слова представителя главка.

В ГУ МЧС сообщили, что скорую вызвал мужчина 1954 года рождения, который поскользнулся в столовой театра и ударился. Не дождавшись ее приезда, он сообщил об угрозе взрыва в театре.

«Вызов ложный, в настоящее время с заявителем работают сотрудники полиции», – сообщили в управлении.

При этом в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга утверждают, что скорую помощь к зданию второй сцены Мариинского театра никто не вызывал.

После сообщения об угрозе взрыва к зданию театра было направлено несколько машин скорой помощи, автомобилей МЧС и скорой помощи.