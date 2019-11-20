Молдавия запросила у России кредит

Молдавия обратилась к России с просьбой предоставить кредит для строительства инфраструктурных проектов, сказал российский вице-премьер Дмитрий Козак.

«Этот вопрос обсуждался. За четыре дня новое правительство не может добиться кредитного соглашения о предоставлении межгосударственного кредита», – сказал Козак, передает ТАСС.

Он пояснил, что молдавской стороне предстоит в деталях подготовить предложения и гарантии возврата.

Ранее сообщалось, что Россия собирается снизить цену на газ для молдавских потребителей.