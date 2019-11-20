Путин заявил о занижении капитализации Газпрома

Капитализация Газпрома сильно занижена, у нее самый большой потенциал роста среди энергетических компаний мира, заявил президент Владимир Путин.

Путин заявил на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!», что капитализация Газпрома «явно занижена», и это «очевидно для всех экспертов, она находится на минимальном уровне», передает РИА «Новости».

«Потенциал роста компании Газпром, его даже трудно посчитать. У нее самые большие запасы в мире. И они, конечно должны быть соответствующим образом отражены в отчетности и оценены соответствующим образом», – добавил он.

В данный момент капитализация Газпрома составляет 6 трлн рублей (около 94 млрд долларов), за последний месяц она выросла примерно на 10% в ожидании увеличения дивидендов.

Рублевая цена акции компании достигла исторического максимума весной 2008 года на уровне 369,5 рубля, что соответствовало капитализации в 8,747 трлн рублей (369 млрд долларов по тому курсу). Сейчас одна акция стоит около 251 рубля.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что у Газпрома появился новый конкурент в Европе.