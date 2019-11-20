ЦБ решил установить единую комиссию за переводы с карт

Банк России планирует вновь начать обсуждение вопроса о размере комиссии за межбанковские переводы, сообщил директор департамента стратегии развития финансового рынка ЦБ Владимир Таможников.

Центробанк и ФАС предложили уравнять комиссии еще в 2018 году, однако при обсуждении соответствующего вопроса стороны не смогли прийти к единому мнению. По словам Таможникова, в настоящее время регулятор пытается найти баланс в стоимости переводов, а антимонопольная служба поддерживает возобновление дискуссии.

«У нас есть большие надежды на Систему быстрых платежей, которая параллельно решает этот вопрос. Другое дело, что ее внедрение, развитие функционала, получение клиентской базы потребуют времени. Поэтому, может быть, имеет смысл и тот и другой процесс запустить параллельно», – добавил он, передает РБК.

По мнению ЦБ, комиссия за переводы для всех клиентов должна стать единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями. Если инициативу одобрят, размеры комиссии будет устанавливать банк. Тариф может варьироваться от 0% до 0,2%, но будет единым для всех переводов.

Системно значимые банки должны были подключиться к Система быстрых платежей (СБП) до 1 октября, а банки с универсальной лицензией могли это сделать до 1 октября 2020 года. Сбербанк как системно значимый банк до сих пор этого не сделал, за что был оштрафован.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что санкциям и штрафам должны подвергаться те, кто установил обязательный срок подключения к системе быстрых платежей (СБП) до 1 октября, ни с кем это не обсудив.