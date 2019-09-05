Греф отреагировал на угрозу штрафа за срыв сроков подключения к СБП

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что санкциям и штрафам должны подвергаться те, кто установил обязательный срок подключения к системе быстрых платежей (СБП) до 1 октября, ни с кем это не обсудив.

Греф заявил в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), что Сбербанк, вероятно, будет оштрафован, так как «это невозможно сделать просто», передает РИА «Новости».

«Я думаю, что штрафовать нужно тех, кто установил такие сроки, вообще ни с кем не обсудив», – добавил он.

Ранее Центробанк (ЦБ) напомнил об обязательном подключении к системе быстрых платежей (СБП) всех системно значимых банков до 1 октября и заявил о готовности применять санкции в виде штрафов и предписаний в случае неисполнения этого требования.

Сбербанк же до сих пор не подключился к этой системе.

«Сроки едины для всех участников финансового рынка. У участников рынка было достаточно времени для подключения к СБП к этому сроку. Вся необходимая для этого документация была доступна с ноября 2018 года», – говорится в комментарии ЦБ.

Регулятор напомнил, что в апреле 2019 года был опубликован проект нормативного акта со сроком подключения 1 сентября 2019 года, но по результатам обсуждения с участниками рынка он был продлен до 1 октября.

«Процедура подключения к системе у уже работающих в СБП банков по факту составила два-четыре месяца и не вызвала никаких сложностей», – подчеркнули в ЦБ.

В данный момент к СБП подключено 18 банков, в том числе девять системно значимых. Еще один системно значимый банк завершает подключение к СБП в ближайшее время.

Напомним, в июле Банк России назвал размер комиссии в системе быстрых платежей.