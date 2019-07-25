Банк России назвал размер комиссии в системе быстрых платежей

Банк России установит комиссию 0,4% в системе быстрых платежей (СБП) для магазинов одежды, бытовой техники и супермаркетов, что значительно ниже действующих тарифов на эквайринг, сообщили в пресс-службе регулятора.

В свою очередь в ЦБ подчеркнули, что внедрение СБП снизит издержки торговых предприятий в два-три раза по сравнению с существующими затратами, передает РИА «Новости».

Так, эквайринговые комиссии в зависимости от категории продукта или торгового сегмента составляют в среднем от 0,5 до 2%, а в СБП предлагается установить диапазон от 0,2 до 0,7%.

В пресс-службе Банка России сказали, что «тарифная сетка, финальный вариант которой Банк России представит в ближайшее время, обеспечивает существенное снижение тарифов для ТСП (торгово-сервисных предприятий) в различных категориях по сравнению с эквайрингом».

Например, «в категориях магазины одежды/бытовая техника диапазон действующей эквайринговой комиссии составляет от 1 до 2,5%, в категории супермаркеты – от 0,5 до 1,5%, а в СБП для этих категорий комиссия составит 0,4%».

По мнению регулятора, предлагаемый подход к тарифообразованию позволит сохранить экономические стимулы как у банков, так и у торгово-сервисных предприятий для развития безналичных платежей в целом и СБП в частности.

Оплату товаров по QR-коду в рамках СБП в национальном масштабе планируется ввести во втором полугодии. Тестирование нового сервиса начнется 30 августа. Сперва он будет доступен в небольших магазинах, общий лимит установлен объемом до 600 тыс. для совершения одной операции.

Напомним, в среду торговые ассоциации АКОРТ и АКИТ направили письмо на имя председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. В нем ретейлеры указали, что предложенная ЦБ комиссия в 0,2-0,7% за оплату товаров по QR-кодам ставит под вопрос участие магазинов в СБП. Оптимальным они сочли тариф не выше 0,3%.

Ранее сообщалось, что банки захотели увеличить комиссию в системе быстрых платежей.