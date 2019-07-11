Банки захотели увеличить комиссию в системе быстрых платежей

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Победа над инфляцией подарила российской экономике новую проблему

Цены на продукты по-прежнему растут - но на многое другое снижаютсяФото: Александр Кондратюк/РИА Новости
По результатам июня цены в России за целый месяц почти не повысились. Это рекордный показатель за всю современную историю страны, с 1991 года – по крайней мере, если верить Росстату. Почему же граждане все равно чувствуют рост цен по своему кошельку? И почему борьба с инфляцией в России в итоге, как оказалось, в какой-то мере вредит экономике в целом? Подробности...
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Россия накажет Грузию без санкций

Отношение к грузинским товарам у российского потребителя изменитсяФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Владимир Путин не считает необходимым для России вводить новые санкции против Грузии. Теперь правительство не будет накладывать предложенные Госдумой ограничения – на денежные переводы, на поставки напитков и вин. Но отношение российского общества к Грузии все равно изменится – и последствия этого куда важнее как для двусторонних отношений, так и для нашего понимания самих себя. Подробности...
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Врачи требуют изменить систему наказания за гибель их пациентов

Ошибки допускает порою даже самый добросовестный врачФото: Александр Кондратюк/РИА Новости
«Бывает и так, что пациентов путают и оперируют не того», – заявил газете ВЗГЛЯД врач-невролог, к.м.н. Павел Бранд. Он прокомментировал последние громкие уголовные дела против врачей и рассказал о разнице между халатностью и медицинской ошибкой. Подробности...
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Москву и Киев может объединить газовая труба

В Москве предложили забыть «абсурдную и дурацкую» ситуацию с высокими ценами на газ для украинцевФото: Gleb Garanich/Reuters
В среду Дмитрий Медведев заявил, что есть два решения проблемы транзита газа через Украину. Один из них – это создание консорциума для управления украинской газотранспортной системой, в который вошли бы Украина, Россия и ЕС. И хотя для Москвы это сейчас невыгодно, эксперты полагают, что и Киев не отдаст России часть трубы. Впрочем, ситуацию могут изменить парламентские выборы. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Украину ждет очередная война олигархов

Глеб Простаков, журналист
Если олигархическая Россия стала этапом перехода к госкапитализму, который позволил сохранить российский суверенитет, то олигархическая Украина стала этапом поглощения Украины Западом. Подробности...

Этническая преступность и национальный суицид

Дмитрий Юрьев, политолог
Утверждение, что у преступления нет национальности и религии – ложь. Этническая преступность существует. Более того, она может достигать эпических масштабов. И часто ее жертвой оказывается тот же народ, из которого она вышла. Подробности...
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Вокруг России создается русофобско-варварский пояс

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Конечно, мы бы предпочли добрые и спокойные взаимоотношения с нашими «бывшими». Но раз уж не удалось развестись по-доброму, то пусть у них все будет плохо. Не благодаря нам, а благодаря им самим. Это в наших интересах. Подробности...
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            Банки захотели увеличить комиссию в системе быстрых платежей

            11 июля 2019, 12:13

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Ряд крупных российских банков решил добиваться увеличения минимальной комиссии в системе быстрых платежей (СБП) при расчетах с юридическими лицами до 1%. Они также намерены вводить дополнительные комиссии для юрлиц, которые сделают стоимость платежей сопоставимой с тарифами при оплате картами – в среднем 1,85%.

            Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что в рабочей группе по СБП идут острые споры о размере тарифов по платежам в пользу юрлиц, передает «Коммерсант».

            Банк России выступил с предложением ограничить размер комиссий 0,4% от суммы трансакции для конечного получателя платежа, однако с этим подходом не согласились в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке и Райффайзенбанке.

            По словам одного из участников рабочей группы, «представители банков настаивают на том, чтобы комиссия составляла 1%, а из нее банк в дальнейшем заплатит комиссию системе».

            По словам источника, «ЦБ вынужден учитывать их мнение», так как это крупные игроки и важно, чтобы они «обеспечивали проведение платежей в рамках СБП, а не подходили к вопросу формально».

            В Сбербанке и Райффайзенбанке воздержались от комментариев. В Альфа-банке заявили, что формируют позицию «по данному вопросу с точки зрения защиты интересов своих розничных клиентов».

            Там указали: «Банк не считает, что стимулировать развитие нового платежного сценария необходимо исключительно ценовыми методами. Мы активно поддерживаем концепцию универсального QR-кода, чтобы потребитель имел право самостоятельно решить, с использованием какого платежного инструмента совершать тот или иной платеж».

            В пресс-службе ВТБ заявили, что банк направил в ассоциацию «Финтех» (при которой и была создана рабочая группа по СБП) предложение ввести дифференцированный тариф в зависимости от категории точки продажи.

            «Его максимальная ставка была предложена нами менее 1%, что существенно ниже текущих комиссий эквайринга. Низкий тариф будет снижать комиссионный доход банков, который сейчас направляется на программы лояльности для клиентов (кэшбэк, мили, бонусы и прочее). При их отсутствии в сервисе c2b клиенты будут делать свой выбор в пользу других платежных инструментов», – сообщила кредитная организация.

            Кроме того, в ВТБ указали, что низкие тарифы будут заставлять банки вводить дополнительные комиссии за использование сервиса.

            По словам источников из других банков, это могут быть комиссии за предоставление информационно-технологического обслуживания, оперативное отражение информации о принятом платеже, формирование финансовой отчетности.

            С учетом комиссии в размере 1%, а также допкомиссий стоимость платежей через СПБ становится для компаний сопоставимой с проведением безналичной оплаты по картам.

            Между тем ритейлеры ждали запуска платежей c2b, который запланирован на сентябрь 2019 года, чтобы снизить расходы на эквайринг.

            «Крайне важно для развития и поддержки сервиса платежей по СБП ритейлерами, чтобы комиссии были ощутимо ниже, чем приходится платить банкам за эквайринг при карточных расчетах», – заявил президент АКИТ Артем Соколов.

            По его словам, платежи по QR-кодам в рамках СБП – это не замена картам, а альтернативное средство платежа, которое не лишает банки их эквайринговых доходов, а дает потребителям возможность расплачиваться так, как им удобно.

            Если же ставки СБП «будут сопоставимы с эквайрингом, ценность этого сервиса будет неочевидна и его использование станет возможным только в рамках резервного канала», считает директор телекоммуникационных и финансовых услуг объединенной компании «Связной-Евросеть» Антон Павлов.

            По словам вице-президента по финансовым сервисам компании Ozon Никиты Сайгутина, экспертам хотелось бы, чтобы изначально озвученные прогнозы по размеру ставок были реализованы на практике, в случае использования СБП затраты – по сравнению с издержками на эквайринг – будут ниже и у банков, и у розничных игроков, а значит все стороны выигрывают.

            Впрочем, некоторые банки готовы пожертвовать комиссионным доходом для увеличения клиентской базы из числа ритейлеров и дальнейших кросс-продаж им своих продуктов.

            В их числе называют Газпромбанк, «Русский стандарт», РНКО «Платежный центр».

            По словам директора департамента эквайринга «Русского стандарта» Инны Емельяновой, на рынке традиционного карточного эквайринга комиссия для мерчантов составляет порядка1,85% (с учетом специальных программ от платежных систем).

            При этом в банке не собираются до конца 2019 года брать плату за проведение c2b-переводов через СБП, а в 2020 году планируют поддержать предложения Банка России по комиссии в размере 0,4-0,5%.

            Известно, что намеревается установить нулевой тариф для ритейлеров за прием платежей через СБП «Платежный центр».

            «Мы готовы компенсировать ритейлерам эти комиссии, потому что заинтересованы в развитии сотрудничества и понимаем, что сможем компенсировать эти расходы и заработать за счет предоставления этим клиентам других сервисов», – пояснил член совета директоров РНКО Александр Погудин.

            Окончательно точку в дискуссии о размере комиссий при платежах c2b в рамках СБП должен поставить Центробанк.

            В Банке России сообщили, что тарифная модель обсуждается со всеми заинтересованными сторонами, обнародовать диапазон тарифов планируется в ближайшее время.

            Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что к началу 2020 года ожидается подключение к системе быстрых платежей (СБП) больше 250 кредитных организаций. В данный момент подключены 14 банков, еще 114 «уже подали заявки на подключение».


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