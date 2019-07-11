Банки захотели увеличить комиссию в системе быстрых платежей

Ряд крупных российских банков решил добиваться увеличения минимальной комиссии в системе быстрых платежей (СБП) при расчетах с юридическими лицами до 1%. Они также намерены вводить дополнительные комиссии для юрлиц, которые сделают стоимость платежей сопоставимой с тарифами при оплате картами – в среднем 1,85%.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что в рабочей группе по СБП идут острые споры о размере тарифов по платежам в пользу юрлиц, передает «Коммерсант».

Банк России выступил с предложением ограничить размер комиссий 0,4% от суммы трансакции для конечного получателя платежа, однако с этим подходом не согласились в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке и Райффайзенбанке.

По словам одного из участников рабочей группы, «представители банков настаивают на том, чтобы комиссия составляла 1%, а из нее банк в дальнейшем заплатит комиссию системе».

По словам источника, «ЦБ вынужден учитывать их мнение», так как это крупные игроки и важно, чтобы они «обеспечивали проведение платежей в рамках СБП, а не подходили к вопросу формально».

В Сбербанке и Райффайзенбанке воздержались от комментариев. В Альфа-банке заявили, что формируют позицию «по данному вопросу с точки зрения защиты интересов своих розничных клиентов».

Там указали: «Банк не считает, что стимулировать развитие нового платежного сценария необходимо исключительно ценовыми методами. Мы активно поддерживаем концепцию универсального QR-кода, чтобы потребитель имел право самостоятельно решить, с использованием какого платежного инструмента совершать тот или иной платеж».

В пресс-службе ВТБ заявили, что банк направил в ассоциацию «Финтех» (при которой и была создана рабочая группа по СБП) предложение ввести дифференцированный тариф в зависимости от категории точки продажи.

«Его максимальная ставка была предложена нами менее 1%, что существенно ниже текущих комиссий эквайринга. Низкий тариф будет снижать комиссионный доход банков, который сейчас направляется на программы лояльности для клиентов (кэшбэк, мили, бонусы и прочее). При их отсутствии в сервисе c2b клиенты будут делать свой выбор в пользу других платежных инструментов», – сообщила кредитная организация.

Кроме того, в ВТБ указали, что низкие тарифы будут заставлять банки вводить дополнительные комиссии за использование сервиса.

По словам источников из других банков, это могут быть комиссии за предоставление информационно-технологического обслуживания, оперативное отражение информации о принятом платеже, формирование финансовой отчетности.

С учетом комиссии в размере 1%, а также допкомиссий стоимость платежей через СПБ становится для компаний сопоставимой с проведением безналичной оплаты по картам.

Между тем ритейлеры ждали запуска платежей c2b, который запланирован на сентябрь 2019 года, чтобы снизить расходы на эквайринг.

«Крайне важно для развития и поддержки сервиса платежей по СБП ритейлерами, чтобы комиссии были ощутимо ниже, чем приходится платить банкам за эквайринг при карточных расчетах», – заявил президент АКИТ Артем Соколов.

По его словам, платежи по QR-кодам в рамках СБП – это не замена картам, а альтернативное средство платежа, которое не лишает банки их эквайринговых доходов, а дает потребителям возможность расплачиваться так, как им удобно.

Если же ставки СБП «будут сопоставимы с эквайрингом, ценность этого сервиса будет неочевидна и его использование станет возможным только в рамках резервного канала», считает директор телекоммуникационных и финансовых услуг объединенной компании «Связной-Евросеть» Антон Павлов.

По словам вице-президента по финансовым сервисам компании Ozon Никиты Сайгутина, экспертам хотелось бы, чтобы изначально озвученные прогнозы по размеру ставок были реализованы на практике, в случае использования СБП затраты – по сравнению с издержками на эквайринг – будут ниже и у банков, и у розничных игроков, а значит все стороны выигрывают.

Впрочем, некоторые банки готовы пожертвовать комиссионным доходом для увеличения клиентской базы из числа ритейлеров и дальнейших кросс-продаж им своих продуктов.

В их числе называют Газпромбанк, «Русский стандарт», РНКО «Платежный центр».

По словам директора департамента эквайринга «Русского стандарта» Инны Емельяновой, на рынке традиционного карточного эквайринга комиссия для мерчантов составляет порядка1,85% (с учетом специальных программ от платежных систем).

При этом в банке не собираются до конца 2019 года брать плату за проведение c2b-переводов через СБП, а в 2020 году планируют поддержать предложения Банка России по комиссии в размере 0,4-0,5%.

Известно, что намеревается установить нулевой тариф для ритейлеров за прием платежей через СБП «Платежный центр».

«Мы готовы компенсировать ритейлерам эти комиссии, потому что заинтересованы в развитии сотрудничества и понимаем, что сможем компенсировать эти расходы и заработать за счет предоставления этим клиентам других сервисов», – пояснил член совета директоров РНКО Александр Погудин.

Окончательно точку в дискуссии о размере комиссий при платежах c2b в рамках СБП должен поставить Центробанк.

В Банке России сообщили, что тарифная модель обсуждается со всеми заинтересованными сторонами, обнародовать диапазон тарифов планируется в ближайшее время.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что к началу 2020 года ожидается подключение к системе быстрых платежей (СБП) больше 250 кредитных организаций. В данный момент подключены 14 банков, еще 114 «уже подали заявки на подключение».