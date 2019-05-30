Набиуллина объявила о преодолении самого сложного этапа оздоровления банков

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что наиболее сложный этап оздоровления российского банковского сектора уже пройден.

Набиуллина заявила, выступая в Госдуме, что «наиболее сложный этап оздоровления банковского сектора пройден», передает ТАСС.

Она отметила, что этот процесс «не был безболезненным и бесплатным». Так, в минувшем году «Банк России показал убытки, связанные с проведением санаций и формированием банка непрофильных активов», однако убытки на балансе ЦБ – «это, по сути, отсутствие потерь вкладчиков и банкротств предпринимателей, державших деньги на счетах в этих банках».

Глава регулятора также отметила, что удалось избежать больших потерь для экономики и «эффекта домино» на финансовом рынке.

Набиуллина также рассказала, что в Банке России ожидают к началу 2020 года подключение к системе быстрых платежей (СБП) больше 250 кредитных организаций.

В данный момент подключены 14 банков, еще 114 «уже подали заявки на подключение».

Она также считает «совершенно реальным» достижение ставок по ипотеке в 8% к 2024 году, то есть в срок, определенный указом президента России Владимира Путина.

Кроме того, глава ЦБ сообщила, что российские заемщики направляют на погашение кредитов около 44% своего дохода, потому «нужен расчет долговой нагрузки каждого конкретного заемщика».

Ранее Эльвира Набиуллина назвала основной риск для российского фондового рынка.