Набиуллина назвала основной риск для российского фондового рынка

Основной риск развития российского фондового рынка заключается в том, что сейчас он во многом ориентирован на краткосрочные выгоды и большую маржинальность, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«У нас розничный инвестор пришел на рынок, важно его не разочаровать. Основной риск я вижу в том, что все-таки отрасль во многом сейчас ориентирована на краткосрочные выгоды и на достаточно большую маржинальность», – передает ее слова РИА «Новости».

Набиуллина добавила, что многие гонятся за краткосрочной прибылью, в связи с этим на ряде сегментов рынка происходило массовое распространение мисселинга – то есть недобросовестной практики продаж финансовых продуктов или услуг с недостаточным информированием о рисках.

«Прежде всего речь идет об инвестиционном страховании жизни. (Это) может оттолкнуть розничных инвесторов и, конечно, важно, чтобы этого не произошло, поэтому вопросы защиты инвестора от такого рода рисков, рисков, связанных с развитием сектора, будет в приоритете нашего внимания», – добавила глава ЦБ.

Она отметила, что серьезное развитие рынка часто сопряжено с некоторыми рисками, которые ЦБ сейчас видит.