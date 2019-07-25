Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом

Крупные ретейлеры могут отказаться участвовать в проекте Банка России – Системе быстрых платежей (СБП) из-за тарифов в 0,2-0,7% от суммы оплаченных через СБП покупок и услуг, следует из письма ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

В мае куратор СБП, которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов, первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что регулятор обсуждает тариф для торговых точек в СБП на уровне 0,4% (по закону ЦБ может устанавливать максимальный тариф в СБП, который могут взимать банки). «Тот тариф, который мы обсуждаем ... это порядка 0,4%, что для них (ритейлеров) является, скажем, абсолютным счастьем по сравнению с тем, сколько они платят сейчас», – говорила Скоробогатова в Госдуме, пишут «Ведомости».

Банки сочли это несправедливым из-за того, что часть заработанных на картах денег тратят на инфраструктуру и развитие безналичных, а ритейлеры сэкономленный на эквайринге средства оставят себе. В июле Скоробогатова рассказала, что участники рынка предложили установить тариф за прием платежей по QR-кодам от 0,2 до 0,7%. Ставка для конкретной торговой точки будет зависеть от типа товаров и услуг, отметила она.

АКИТ и АКОРТ начали тестирование СБП с банками и во многом такое «позитивное движение» было связано с тем, что в начале проекта ЦБ называл тариф в 0,3-0,4%, следует из письма. До сих пор ритейл был главным союзником ЦБ в продвижении расчетов через СБП. Однако банкиры своими заявлениями о необходимости повышения тарифов до 1-1,5% «дискредитировали цели и задачи СБП», считают торговцы. Под их «давлением» ЦБ назвал коридор тарифов от 0,2 до 0,7%, что ставит участие розничных компаний в проекте СБП под вопрос, пишут АКИТ и АКОРТ. В таком коридоре банки будут предлагать максимальный тариф, уверены ритейлеры, а тариф в 0,7% «неинтересен» продовольственным сетям, у крупнейших из которых тариф уже ниже. Кроме того, ритейл будет нести расходы на развертывание СБП.

Обеспокоенность ассоциаций вызывает вопросы, поскольку до сих пор непонятны параметры тарифов, следует из слов вице-президента «Открытия» Александра Дынина, не факт, что комиссии будут максимальными в рамках коридора. «Банк России общался с участниками рынка, затронутыми в процессе, и выработал компромиссное решение», – говорит представитель ЦБ. Он добавил, что регулятор изучит письмо после его получения, отмечает «Финмаркет».

Коридором в 0,2-0,7% недовольны не только ритейлеры, но и банкиры: они считают тариф слишком низким. Он ниже себестоимости, объяснял один из них. Он отбивает у эмитентов карт интерес развивать услугу, категоричен второй.

Переговоры по эквайрингу и СБП в рамках саморегулирования не привели к результату, который устраивал бы и розничные сети, и банки, указывает представитель АКОРТ. Сети готовы вкладываться в продвижение СБП, но при ставке выше 0,4% это малоосуществимо, подчеркивает он. Ставки должны быть «0,3-0,4% и никак не более», отмечает представитель АКИТ: «Если тарифы будут выше, то систему никто использовать не станет, и она умрет, не успев родиться».