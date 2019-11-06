ЦБ оштрафовал Сбербанк за не подключение к Системе быстрых платежей

Банк России назначил Сбербанку штраф за не подключение к Системе быстрых платежей, сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в Совете Федерации.

«Сейчас к системе (Система быстрых платежей) подключились 10 из 11 системно значимых банков, один банк, который не выполнил требования законодательства, получил от нас предписание, мы назначили ему штраф. Мы надеемся, что будет проведена работа по скорейшему подключению этого банка к системе», – сказала она, передает ТАСС.

Набиуллина уточнила, что к системе на данный момент подключились 25 российских банков, объем операций превысил 35 млрд рублей.

Системно значимые банки должны были подключиться к СБП до 1 октября, а банки с универсальной лицензией могут это сделать до 1 октября 2020 года. Сбербанк как системно значимый банк до сих пор этого не сделал.

В сентябре глава Сбербанка Герман Греф заявил, что санкциям и штрафам должны подвергаться те, кто установил обязательный срок подключения к системе быстрых платежей (СБП) до 1 октября, ни с кем это не обсудив.