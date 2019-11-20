Прокуратура рассказала о проблемах в подготовке педагогов и охранников школ

Стрельба в Благовещенске вскрыла проблемы в подготовке педагогов и сотрудников частных охранных предприятий, заявил заместитель генпрокурора Игорь Ткачев.

Ткачев на межведомственном совещании по вопросам обеспечения безопасности в образовательных учреждениях Амурской области отметил, что недавняя трагедия в колледже Благовещенска вскрыла ряд проблем в сфере охраны жизни и здоровья учащихся и воспитанников, профессиональной подготовке педагогов, сотрудников частных охранных предприятий, обеспечении антитеррористической безопасности образовательных учреждений, и в целом организации государственного контроля, передает ТАСС.

Он также поручил прокуратуре Амурской области совместно с уполномоченными ведомствами провести оперативно-комплексные обследования состояния защищенности объектов образования, определить необходимый объем бюджетного финансирования для их надлежащего инженерно-технического оснащения.

Также Ткачев потребовал провести дополнительные надзорные мероприятия по исполнению законов о профилактике правонарушений несовершеннолетних, их защите от преступных посягательств, негативной информации, способной нанести вред психическому и нравственному развитию в органах управления образованием Амурской области, территориальных подразделениях МВД, Росгвардии и Роскомнадзора.



Напомним, на минувшей неделе студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. Погиб его ровесник, сам стрелок покончил с собой, три человека получили ранения.

Открыто уголовное дело по статье о «Выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Арестован гендиректор частной охранной организации «Сириус-А» Сергей Андрющенко, сотрудник которого не имел соответствующего разрешения и допустил стрелка в учебное заведение.

Охранник учебного заведения также арестован.